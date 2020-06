美 FDA, 트럼프가 극찬한 코로나19 치료제 클로로퀸 사용 취소

[아시아경제 권재희 기자] 미국 식품의약국(FDA)이 15일(현지시간) 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료 목적으로 허용한 말라리아 치료제 클로로퀸과 하이드록시클로로퀸에 대해 사용을 취소했다.

AP통신에 따르면 FDA는 "클로로퀸과 하이드록시클로로퀸이 코로나19 치료에 효과가 있을 것이라 믿는 것은 비합리적"이라고 밝히며 사용을 취소했다.

이어 FDA는 심각한 저혈압, 근육 및 신경계 훼손, 심장 합병증 보고 등을 인용하며 이 약물은 코로나19 환자들에게 혜택보다 위험이 더 크다고도 덧붙였다.

FDA의 긴급 사용 취소는 연방 정부가 확보한 해당 약품을 주나 지방의 보건 당국에 더 이상 배포하지 않는다는 것을 의미한다. 다만 일반 의료진들이 코로나19 환자에게 처방할 수는 있다.

이같은 발표에 트럼프 대통령은 즉각 반박에 나섰다. 하이드록시클로로퀸은 도널드 트럼프 미국 대통령이 '게임체인저'라고 표현하며 잠재적 코로나19 치료제로 홍보해 온 약이다. 트럼프 대통령은 코로나19 예방을 위해 정기적으로 복용하고 있다고도 했다.

이날 트럼프 대통령은 "나는 그 약을 복용했으며, 좋게 느꼈다"며 "이 약이 영향을 줬는지는 불분명하지만, 분명한 것은 내게 해가 되지는 않았다"고 밝혔다.

이어 트럼프 대통령은 프랑스와 스페인 등 다른 국가에서 이 약과 관련해 '훌륭한 보고들'이 나왔다고도 했다.

하지만 실제로는 프랑스는 이미 코로나19 환자에게 이들 약품의 사용을 중단한 것으로 알려졌다.

미 미네소타대 연구팀은 클로로퀸의 투약효과가 '플라시보 효과(가짜 약을 투약했을 때 병세가 호전되는 것 같은 심리적 효과)와 비슷하다는 연구결과를 발표하기도 했다.

