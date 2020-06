현대차, 친환경 캠페인 '롱기스트 런' 실시…언택트 레이스로 시작

2주간 전용 앱으로 언택트 레이스 참가 신청…참가비 전액 기부

[아시아경제 김지희 기자] 현대자동차가 친환경 사회 공헌 캠페인 '2020 롱기스트 런'을 실시한다고 16일 밝혔다.

2016년 시작해 올해로 5회째를 맞는 롱기스트 런은 참가자가 전용 어플리케이션을 다운로드한 후 달리기, 자전거 타기 등으로 숲 조성 프로젝트에 기부할 수 있는 프로그램이다. 이번 캠페인은 코로나19로 인한 생활 속 거리두기를 고려해 ‘언택트 레이스’(비대면 달리기) 이벤트를 시작으로 올 연말까지 실시할 예정이다.

언택트 레이스는 다음 달 3일부터 열흘 간 원하는 코스를 원하는 시간에 자유롭게 달려 1회 연속 러닝으로 총 10㎞ 거리를 완주하는 방식으로 진행된다. 성공시 모바일 완주증을 발급한다.

참가를 원할 경우 이날부터 오는 29일까지 2주간 롱기스트 런 전용 앱을 이용해 유료 참가(선착순 3000명, 기부금 1만원)와 무료 참가 중 원하는 방식을 선택해 신청하면 된다. 참가비 1만원을 내고 신청한 유료 참가자에게는 ‘친환경 레이스 패키지’인 플라스틱 재활용 섬유 코오롱 스포츠 티셔츠, 우드 메달, 친환경 소재 레이스 번호표 등으로 구성된 기념품도 제공한다.

유료 참가자들이 낸 참가비 전액은 현대트랜시스로부터 제공받은 자동차 시트 폐자재 재활용을 통해 서울시 공공시설 내 어린이용 러닝 트랙 제작에 기부될 예정다. 개발용 자투리 가죽 업사이클링으로 제작된 지갑, 키홀더 등은 참가자 경품으로 활용된다. 또 '에코 마일리지 샵' 내에서 친환경 상품을 응모하는 데 에코 마일리지를 사용할 수 있다. 이밖에도 러닝 크루와 같은 소규모 모임 지원 및 친환경 무브먼트 챌린지 등으로 고객 참여를 적극 유도할 계획이다.

현대차 관계자는 "환경을 생각하는 건강한 움직임을 통해 코로나19로 움츠러든 국민들에게 작은 동기 부여가 되길 바란다"며 "앞으로도 미세먼지 없는 하늘과 깨끗한 세상을 만들기 위해 고객과 함께하는 다양한 친환경 사회공헌 프로그램을 선보일 것"이라고 말했다.

한편 현대차는 2016년부터 이어진 롱기스트 런 캠페인을 통해 '아이오닉 포레스트' 프로젝트를 추진 중이다. 현재 인천 청라지구 수도권 제2매립지에 친환경 숲 조성을 위한 식재 약 2만 그루가 심어졌다. 올해도 참가자들의 누적 거리에 따라 기부된 묘목으로 숲을 조성해 5년의 숲 조성 프로젝트인 '아이오닉 포레스트'를 마무리할 계획이다.

