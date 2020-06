[e공시 눈에 띄네] 코스닥-15일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 인콘 인콘 083640 | 코스닥 증권정보 현재가 1,015 전일대비 16 등락률 +1.60% 거래량 4,252,510 전일가 999 2020.06.15 15:30 장중(20분지연) close = 강진아이앤씨와 200억원 규모의 마스크 필터 포함 원·부자재 공급계약 체결. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 65.02%에 해당.

◆ 한류AI센터 한류AI센터 222810 | 코스닥 증권정보 현재가 676 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 676 2020.06.15 00:00 장중(20분지연) close = 전병우 대표 해임에 따라 김대곤 단독 대표로 변경.

◆ 해마로푸드서비스 해마로푸드서비스 220630 | 코스닥 증권정보 현재가 2,380 전일대비 245 등락률 -9.33% 거래량 1,081,994 전일가 2,625 2020.06.15 15:30 장중(20분지연) close = 보통주 1주에 30원 현금배당 결정.

◆ 포티스 포티스 141020 | 코스닥 증권정보 현재가 108 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 108 2020.06.15 00:00 장중(20분지연) close = 전 대표를 포함한 5명에 의해 139억원 규모의 횡령 및 배임 혐의 발생.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr