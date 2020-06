포항시, '퐝퐝세일' 콘서트 공연 취소 … "일반행사는 예정대로"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 오는 20~28일까지 범시민 소비촉진운동 '퐝퐝 세일주간' 운영을 예고한 경상북도 포항시가 행사 분위기를 띄우기 위한 가수 초청 콘서트 공연을 취소키로 했다고 15일 밝혔다.

이같은 조치는 현재 수도권에서 발생한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염 관련 확진자가 타지역에서 발생한 사례가 확인되고 있는 데 따른 것이다.

포항시는 당초 행사 첫날인 20일 '경제회복 실천 선언식'을 개최하면서 가수 김수찬·나태주·홍자 등을 초청한 '붐업 콘서트'를 마련할 예정이었다. 이날 공연은 제외되더라도 시민의 소비의지를 다질 경제회복 실천 선언식 및 포항사랑상품권 10%할인 현장판매는 예정대로 진행된다.

포항시 관계자는 "콘서트는 취소되었지만 퐝퐝 세일주간은 계획대로 진행된다"며 "소상공인과 시민분들은 퐝퐝 세일주간 동안 소비 진작 활동에 적극 동참해 달라"고 당부했다.

