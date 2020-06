영광군 ‘청년드림UP 321 프로젝트’ 참여자 모집

[아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 오는 22일까지 ‘3명 이상의 청년의 아이(2)디어와 기술을 육성·지원, 청년 일(1)자리를 창출’하는 ‘청년드림 UP 321 프로젝트 사업’ 참여자를 모집한다고 15일 밝혔다.

이번 사업은 ‘발굴→육성→자립’의 단계적인 지원을 통해 청년과 지역의 문제를 해결하는 공동체를 육성하고 청년의 자립 기반을 강화해 지역 정착을 유도하기 위해 추진 중이며 청년 씨앗 드림(팀당 400만 원), 청년 새싹 드림(팀당 1000만 원)을 지원한다.

이번에는 청년 씨앗 드림 5개팀, 청년 새싹 드림 5개팀을 추가 모집하고 청년 열매 드림 사업은 청년 새싹 드림 사업 완료 후에 진행하게 된다.

신청자격은 신청일 기준 군에 주소를 둔 3인 이상 청년(만18~45세)으로 구성된 단체(팀)이면 가능하다.

사업분야는 문화·복지·사회서비스·6차 산업 등 사업화 할 수 있는 분야로 지원금은 사업추진 시 홍보디자인 및 시제품 개발, 정보화 및 마케팅 사업, 사회서비스 프로그램, 교육훈련비 등에 사용할 수 있다.

신청기간은 오는 22일까지로 군청 인구일자리정책실에 방문해 신청하면 된다.

앞서 군은 지난 3월에 1차 모집을 통해 5팀을 선정했으며 지금까지 총 8팀(새싹6, 열매2)이 사업을 진행하고 있다.

군 관계자는 “청년의 아이디어가 군의 발전에 큰 밑거름이 될 것”이라며 “청년이 살기 좋은 환경 조성을 위해 끊임없이 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr