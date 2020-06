'집사부일체' 일일 사부 엄정화...김혜수 "마돈나가 부럽지 않은 배우이자 가수"

[아시아경제 강혜수 기자] 14일 오후 방송된 SBS '집사부일체'의 일일 사부로 엄정화가 등장했다.

이날 방송에서 일일 사부에 대한 힌트를 주기 위해 전 멤버였던 이상윤이 깜짝 등장했다. 멤버들은 이상윤과 영상 통화로 근황을 주고 받았다. 이어 이상윤은 일일 사부에 대한 힌트로 "이분은 배우다"라고 밝혔는데, 멤버들은 "이미 많은 트로피로 알고 있다"며 핀잔을 줬다.

이승기는 "같이 작품한 적이 있냐"고 물었는데, 이상윤은 "하고 싶다"라는 말만 반복해 웃음을 자아냈다. 이상윤은 또 "천만 배우"라는 힌트도 전했다. 이에 멤버들은 하지원, 이하늬, 김혜수 등의 이름을 언급하며 유추하기 시작했다.

이상윤은 계속해서 "누적 관객수 3천만이고 모든 스타들의 롤모델"이라며, "지나치게 매력적이니 조심해라. 최고의 디ㅂ..."라는 힌트까지 말하다가 말을 멈췄다.

마지막 힌트에 멤버들은 드디어 일일 사부가 누군지 알아챘다. 국내에서 가수와 배우 모두 TOP에 오른 여자 연예인은 바로 엄정화였다. 엄정화의 스튜디오를 찾은 멤버들은 역대급 일일 사부의 등장에 하이 텐션으로 화답했다. 이에 엄정화는 "너무 부담스럽다"면서도 활짝 웃어보였다.

특히 김혜수는 인터뷰를 통해 "엄정화가 있어서 마돈나가 부럽지 않았다"는 극찬으로 엄정화를 표현했다.

SBS 예능프로그램 '집사부일체'는 매주 일요일 오후 5시에 방송된다.

