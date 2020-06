통합 "북한 비핵화 이제 먼 얘기...국민 자존심 떠밀렸다"

[아시아경제 박지환 기자] 미래통합당은 13일 연일 북한이 대남 공세 수위를 높이고 있는 것과 관련 "현실을 직시해야 한다"며 "4·27 판문점 선언 이행을 위한 조건이던 북한 비핵화는 이제 먼 이야기가 되어가고 있다"고 비판했다.

김은혜 통합당 대변인은 이날 오후 논평에서 대북전단 단체들에 대한 정부 조치 이후에도 북한 당국의 대남 비난 담화가 이어지는 상황에 대해 "대한민국 정부의 신속한 조치를 비웃기라도 하듯, 한반도의 말 폭탄이 밤새 안녕"이라고 지적했다.

김 대변인은 특히 비핵화 철회 가능성이 언급된 북한 외무성 담화와 관련 "신기루를 붙잡으려 북한에 끌려다니다 국민들의 자존심은 저만치 떠밀려간 상태"라며 "정부는 더이상 상대가 산산조각낸 신뢰를 억지로 끼어 붙이려는 비굴함이나 우리 국민을 상대로 한 겁박으로 응대하지 않기를 바란다"고 당부했다.

그는 "낙관으로는 적의를 대적할 수 없다"며 "평화의 기대에 잠기게 했던 그 냉면의 기억이 더 비루한 추억이 되기 전에 정부가 꿈꿔온 한반도 평화구상은 냉철한 접근과 국제사회 공조로 현실로 돌아와야 한다"고 촉구했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr