[아시아경제 박지환 기자] 아프가니스탄 무장조직 탈레반이 경찰 검문소를 습격해 경찰관 10명이 숨지는 테러가 발생했다.

13일 AP통신 등에 따르면 아프가니스탄 중부 구르(Ghor)주 경찰서장은 "어젯밤 늦게 탈레반 무장세력이 파사반드의 외딴 마을 경찰 검문소를 습격해 경찰관 10명을 살해했다"고 밝혔다. 이날 경찰관 1명은 다쳤고, 다른 1명은 실종됐다.

아프간 경찰 당국은 테러 지역에 주둔한 탈레반의 공격이라며 맹비난했지만, 탈레반은 해당 사건에 대해 별다른 입장을 내지 않고 있는 중이다.

