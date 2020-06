[아시아경제 이현주 기자] 지역사회에서 평생교육 기반을 조성하는 평생학습도시가 재지정 됐다.

교육부와 국가평생교육진흥원은 평생학습도시로 지정된 후 만 4년이 경과한 42개 시군구 대한 재지정 평가를 완료하고 결과를 발표한다고 14일 밝혔다.

이번 평가에서는 대상 시군구 전체가 평생학습도시로 재지정됐다. 이 중 서울 송파구·은평구, 부산 서구·연제구, 광주 북구 5곳은 우수 평생학습도시로 선정됐다.

교육부는 올해 처음으로 재지정 여부를 결정하는 평가 제도를 도입했다. 재지정평가 결과 60점 미만 지자체는 재지정 유예 판정을 받게 되며 다음 평가에서도 재지정 되지 못하면 지정 취소가 된다.

