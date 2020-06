속보[아시아경제 김가연 기자] 경기도 남양주시는 진접읍 신도브래뉴아파트에 거주하는 20대 A씨가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 13일 밝혔다.

A씨는 코로나19 집단감염이 발생한 서울 강남구 프린서플 어학원 관련 확진자다. 남양주시에 따르면 헬스장(휘트니스풀바디)를 며칠 간 반복적으로 다녀왔고, 자택 근처의 카페(텐페이지)를 이용했다. A씨가 들른 카페와 헬스장에 대해 이틀간 폐쇄조치를 취했으며, 밀접 접촉자인 어머니 검사가 진행 중이다.

