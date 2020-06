현대차-BTS, 전 세계에 선한 에너지 '수소' 알린다

[아시아경제 우수연 기자]현대자동차가 방탄소년단(이하 BTS)과 함께 수소 에너지 캠페인을 전개하며 환경의 중요성에 대한 메시지를 전파하고 있다. 지난 4월 지구의 날을 맞아 공개한 BTS의 글로벌 수소 캠페인 영상은 벌써 누적 조회 수 1억뷰를 돌파하며 전 세계인들에게 수소의 친환경성과 지속가능성을 알렸다.

현대차는 올해 1월부터 BTS와 함께 'Because of You'라는 슬로건 아래 미래 에너지 수소의 친환경성을 알리는 글로벌 수소 캠페인을 진행하고 있다. BTS는 올해 미국 그래미 어워즈에 수소전기차 '넥쏘'를 타고 등장해 이번 수소 캠페인의 시작을 알렸으며 2월에는 BTS가 출연한 '글로벌 수소 캠페인 영상'을 뉴욕 타임스퀘어에 최초로 공개하기도 했다.

영상 속에서 BTS 멤버들은 자연과 어우러지는 모습을 보여주면서 자연이 선사한 일상 속 소중한 언어들을 강조한다. 영상 말미에는 수소전기차 넥쏘가 등장해 친환경 에너지 수소와 현대차가 그려나갈 수소 에너지에 대한 비전(Hydrogen, the positive energy for a better tomorrow)을 보여준다.

지난 4월 22일 유투브에 업로드 된 해당 영상은 27일만에 조회 수 1억뷰를 돌파하며 전 세계인들의 이목을 집중시켰다. 앞으로 도 특별 영상은 국내외 TV CF를 비롯해 다양한 채널을 통해 상영될 예정이다.

현대차 글로벌 수소캠페인 디지털 영상에 등장한 BTS

또 현대차는 6월 환경의 날을 맞아 BTS와 함께한 글로벌 수소 캠페인의 두 번째 디지털 영상도 공개했다. 이번 영상은 밀레니얼 세대들이 미래에너지 '수소'를 더욱 친근하게 느낄 수 있도록 BTS 멤버들이 수소의 근원인 '물(H2O)'을 활용해 수소의 의미를 전달하는 내용으로 구성됐다.

영상 속 멤버들은 수소의 근원인 '물' 한방울이 지속가능한 미래를 만들 수 있다는 메시지를 비롯해 수소와 함께 그려나갈 더 나은 미래에 대한 희망을 전달했다. 이번 영상에서도 현대차의 수소전기차 넥쏘가 지속적으로 등장하며 실생활에 접목할 수 있는 수소에너지의 활용 가능성을 선보였다. 해당 영상은 공개 열흘만에 300만 뷰 이상의 조회 수를 돌파했다.

현대차 관계자는 "밀레니얼 세대들에게는 다소 낯설 수 있는 수소에너지를 쉽게 이해할 수 있도록 앞으로도 BTS와 선한 에너지 '수소'를 알릴 수 있는 다양한 활동을 이어나갈 것"이라고 말했다.

우수연 기자





