[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 거창군은 구인모 군수가 지난 4개월간 월급 30%를 자진 반납한 데 이어 정부형·거창형 긴급재난지원금 총 90만원을 수령해 군내에서 사용하고, 재난지원금에 해당하는 90만원을 거창군 장학재단에 기부했다고 12일 밝혔다.

구 군수는 "어려움이 있을 때는 도움의 크기가 중요한 것이 아니라 나부터 십시일반 함께 하겠다는 실천의 마음이 중요하다고 생각해 기부했다"고 말했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr