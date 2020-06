전남소방 ‘긴급 주거 지원사업’ 제 역할 톡톡

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방이 추진하고 있는 긴급 주거 지원사업이 화재피해 이재민의 주거 안정에 첫 결실을 맺었다.

12일 전남소방본부(본부장 마재윤)에 따르면 지난 4월 화재로 주택이 전소돼 삶의 터전을 잃은 일가족 4명이 ‘긴급 주거 지원사업’에 선정돼 지원주택에서 거주하고 있다.

전남소방은 지난해 12월 LH 광주전남지역본부와 긴급 주거 지원에 대한 업무협약을 체결했다.

화재피해 이재민의 주거안전을 돕기 위해 임대주택을 일정기간 공급하는 것을 주요내용으로 한다.

협약에 따라 소방서에서 화재피해 주민에게 제도를 설명하고 희망자는 LH 광주전남지역본부에 추천하면 자체 심의를 거쳐 시중 임대료보다 낮은 가격으로 보유주택을 지원해 화재 피해자의 주거 안정을 돕는 방식으로 이뤄진다.

전남소방은 홍보물과 홈페이지를 통해 긴급 주거 지원 정책을 지속 홍보해 왔으며, 각 소방서별 운영 중인 화재피해주민 지원센터를 통해 피해복구 안내와 상담을 실시해왔다.

마재윤 소방본부장은 “화재피해 이재민 긴급 주거 지원 안내에 더욱 힘쓰는 한편, 대상자를 적극적으로 발굴해 화재로 인해 고통을 받는 도민이 조속히 일상으로 복귀할 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 올해 1월부터 5월까지 주거시설 화재건수는 전체 화재 1146건 중 242건(21.1%)이며, 이 중 건물 30% 이상이 피해를 본 화재는 주거시설 화재의 67건(27.6%)으로 나타났다.

