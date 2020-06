스와니코코, 탈모증상 완화 샴푸 출시…‘식약처에 탈모증상 완화 기능성 보고’

[아시아경제 박형수 기자] 브레인콘텐츠 브레인콘텐츠 066980 | 코스닥 증권정보 현재가 671 전일대비 3 등락률 -0.45% 거래량 1,842,563 전일가 674 2020.06.12 15:30 장마감 close 자회사 스와니코코가 8000억원 규모의 탈모 샴푸 시장을 본격적으로 공략한다.

저자극 기능성 화장품 브랜드 스와니코코는 탈모 증상을 완화해주는 기능성 신제품 '맑은 편백 두피영양 샴푸'를 출시했다고 12일 밝혔다.

회사 관계자는 "국내 탈모 시장 규모는 4조원이며 탈모 관리 샴푸 시장만 약 8000억원에 달한다"며 "국민 5명 가운데 1명이 탈모증상이 있거나 탈모로 고민하고 있다"고 설명했다

적지 않은 여성이 출산과 다이어트, 미세먼지 등의 다양한 이유로 탈모 증상을 경험하고 있다. 상대적으로 비용이 저렴한 탈모샴푸를 이용한 탈모 예방 효과를 기대한다.

맑은 편백 두피영양 샴푸는 식품의약품안전처에서 고시한 탈모 증상 완화에 도움을 주는 성분인 덱스판테놀, 나이아신아마이드, 징크피리치온, 바이오틴을 함유하고 있다. 탈모 증상 완화 기능성에 대한 식약처 보고를 완료했다. 한국분석시험연구원(KATR)기관에서 피부 저자극 테스트도 받았다.

국내산 편백수를 포함해 민감하고 지친 두피를 진정시켜준다. 17종 아미노산 콤플렉스와 HP-DCC 특허성분도 함유해 처진 모발에 영양감을 준다. 세정 후에는 피톤치드를 연상시키는 자연 숲 속의 향으로 자연의 깨끗함과 싱그러움을 느낄 수 있고 온종일 두피에 편안함을 전해준다.

이승우 스와니코코 대표는"창사 10주년을 맞아 다양한 라인의 가성비 높은 신제품을 출시하고 있다"며 "유통채널 다각화와 공격적인 마케팅을 통해 제 2의 도약을 준비 중"이라고 말했다. 이어 "앞으로도 급변하는 시장의 트렌드와 고객의 눈높이에 맞춰 차별화된 제품과 서비스 전략을 내세워 구체적인 성과를 내기 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

