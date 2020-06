코로나에 냉감 더한 원마일 웨어 인기

[아시아경제 조유진 기자] 집 근처에서 산책을 즐기거나 가벼운 아웃도어 활동을 할 때 편하게 입을 수 있는 ‘원마일 웨어’가 인기다. 30도가 넘는 본격적인 무더위 속 원마일 웨어의 편안함에 냉감 기능을 더한 제품들도 속속 등장하고 있다.

아웃도어 브랜드 마운티아가 선보인 아이스 기어 티셔츠 2종은 접촉 냉감 소재에 시원한 시각적 효과를 더한 것이 특징이다. 입는 순간 옷감에 닿는 피부의 온도를 순식간에 낮춰 시원함과 동시에 쾌적함을 제공해 주고, 원사 자체에 냉감 기능을 적용해 수백 번 이상의 세탁에도 시원함이 지속된다.

대표 제품인 ‘네스티셔츠’는 접촉 냉감 소재에 가볍고 신축성이 뛰어난 기능성 소재를 더해 여름철 아웃도어 활동에서 우수한 활동성과 쾌적함을 제공한다. 남성용, 여성용 각각 얼음 입자를 연상시키는 아이스 그래픽 패턴, 마운티아 고유의 패턴 그래픽 프린팅을 적용해 청량한 느낌을 더했다.

남성용인 ‘모스티셔츠’ 역시 접촉 냉감 소재를 사용했으며, 땀이 많이 나는 암홀 부분에 통기성이 뛰어난 메쉬 소재를 사용해 쾌적한 착용감을 강화했다. 톤온톤 배색 디자인에 잔스트라이프 패턴을 더해 시원하고 깔끔하게 입을 수 있다.

아웃도어 브랜드 노스페이스는 냉감 기능은 물론 항균, 자외선 차단 등 여름철 의류에 필요한 각종 기능을 제품별로 각각 적용한 ‘마이너스 테크 컬렉션’을 선보였다. 원단의 독특한 횡단면 구조를 통해 피부에 닿는 접촉면을 넓혀 체내에서 발생하는 열과 땀을 빠르게 방출하는 것이 특징이다.

대표 제품인 ’마이너스 테크 반팔 라운드티’는 과감한 사선 절개와 컬러 배색으로 다이나믹한 느낌을 더해준다. 항균 가공을 더해 여름철 야외 활동에서도 쾌적함을 유지시켜 준다. 여성용 제품은 레몬에이드, 밀키블루 및 블랙으로, 남성용 제품은 미드나이트블루, 레몬에이드 및 블랙 등의 색상으로 출시됐다.

일상 속 다양한 액티비티를 추구하는 패션 브랜드들도 시원함을 강조한 의류를 앞다퉈 선보이고 있다. 애슬레저 브랜드 안다르는 일상과 퍼포먼스를 아우르는 ‘썸머 라이프 테크웨어’를 내놨다. ‘퍼포먼스 웨어 라인업’의 ‘에어스트 듀얼 3부 쇼츠’는 냉감 기능으로 시원한 착용감은 물론, 입는 순간 시원한 쿨링 효과를 경험할 수 있어 더운 날씨에 단벌로 착용하기 좋다.

온라인 편집숍 무신사의 자체브랜드 무신사 스탠다드에서는 냉감 의류 ‘쿨탠다드 시리즈’를 선보였다. 이번 시리즈는 효성의 기능성 원사 ‘아스킨’과 ‘에어로쿨’을 적용해 통기성이 뛰어나며 쾌적한 착용감을 자랑한다. 피부와 닿았을 때 시원한 감촉이 느껴지는 접촉 냉감 기능에 흡한속건, 자외선 차단 기능까지 갖춰 한여름에도 편안하게 입을 수 있다.

언더 셔츠, 캐미솔 등 이너웨어를 포함해 주력 상품인 크루넥 티셔츠, 피케 셔츠 등 여름철 평상시 일상에서 입기 좋은 스타일을 다채롭게 선보여 취향에 따라 선택 가능하다.

이랜드월드 스파오는 냉감 속옷 ‘쿨테크’ 시리즈를 티셔츠와 재킷, 슬랙스 등 캐주얼 라인까지 확대 출시했다. 대표 상품인 '쿨테크 티셔츠'는 땀을 신속하게 흡수·방출시키는 가공 처리와 통풍성으로 쾌적한 착용감이 특징이며, 신축성도 뛰어나 편안한 착용감을 자랑한다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr