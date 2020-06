정부 "방역강화조치, 신규 환자 한자릿수 떨어질 때까지 무기한 연장"(상보)

[아시아경제 최대열 기자] 정부가 당초 14일까지 한시적으로 적용키로 했던 강화된 방역관리체계를 연장키로 했다. 기한을 따로 정하지 않고 신규 확진자가 한 자릿수로 떨어질 때까지다. 수도권을 중심으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 지속되고 있는데 따른 조치다.

박능후 중앙재난안전대책본부 1차장은 12일 브리핑에서 "수도권 지자체와 협의해 현재 강화된 방역관리체계를 연장하고 추가적인 방역강화 노력을 기울이기로 했다"고 말했다. 앞서 조치는 지난달 29일부터 오는 14일까지 17일 기한을 정했는데, 이번에는 따로 종료기한을 정하지 않았으며 앞으로 수도권 내 신규 확진자가 한 자릿수로 줄어들 때까지 유지할 계획이라고 박 1차장은 덧붙였다.

당국에 따르면 이 같은 강화된 방역관리 조치를 취한 지난달 29일부터 전일까지 국내 발생환자 가운데 96.4%가 수도권에서 나왔다. 수도권 개척교회 등 교회를 중심으로 한 소규모 모임이나 탁구장 같은 실내체육시설, 방문판매업체 등 이곳저곳에서 집단감염이 불거진데다 해당 시설에서 퍼져나간 2차 이후 전파사례도 늘고 있다.

박 1차장은 "집단발병 사례의 첫 환자가 밝혀졌을 때는 이미 3차, 4차 전파가 끝났을 만큼 확산속도가 빠르다"며 "관리 중인 고위험시설의 집단감염은 줄고 있으나 행정력이 미치고 어렵고 방역관리가 취약한 시설이나 소모임을 따라 연쇄적으로 감염이 확산되고 있다"고 말했다.

다만 과거 3~4월 당시와 같은 사회적 거리두기로 돌아가지는 않는다고 밝혔다. 등교개학이 시작된 가운데 사회적 거리두리고 돌아갈 경우 학업이나 일선 자영업자 등 생업피해를 우려해서다.

집단감염 우려가 큰 노래방 등 기존에 지정했던 고위험시설을 유지하는 한편 다른 시설을 추가해 관리를 강화하기로 했다. 현장 의견을 들어 사각지대에 놓인 취약시설도 선제적으로 점검하는 등 관리망을 넓힌다. 아울러 날씨가 더워지는 점을 감안, 비말차단 마스크 공급을 늘리고 다중이용시설에서 마스크 착용이 일상화되도록 홍보활동도 강화키로 했다.

이와 함께 방역당국의 추적속도를 높이기 위해 수도권 역학조사관을 확대배치하는 한편 경찰청의 신속대응팀과 상시적으로 협력하는 체계도 갖춘다. 지난 10일부터 적용하고 있는 고위험시설 전자출입명부를 도입하는 한편 수도권 지역 학원ㆍPC방에 대해서는 권고사항으로 했던 걸 의무사항으로 바꾼다. 이밖에 추후 환자가 급증할 것에 대비하는 차원에서 수도권 지역 공동 병상대응체계 계획을 미리 확정하는 한편 기존에 지자체가 운영하던 생활치료센터 외에 국가 지정 공동생활치료센터 2곳을 미리 신설하기로 했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr