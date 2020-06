[아시아경제 이현주 기자] 한성대학교는 김효용 ICT디자인학부 교수가 한국애니메이션학회 10대 회장으로 선출됐다고 밝혔다. 13일 정기총회에서 임명될 예정이며 학회장의 임기는 2년이다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 정기총회는 유튜브 웨비나로 진행된다. 김 교수는 앞서 한국애니메이션학회 부회장을 역임했으며 디지털애니메이션센터 이사, 미래창조과학부 2016 미래성장동력 챌린지 퍼레이드 총감독을 거쳐 현재 한성대 창의융합교육원 VR/AR 교육연구센터장 및 대외협력처장을 수행 중이다.

