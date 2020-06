지난 9일자로 공식 퇴임

[아시아경제 김지희 기자] 정우영 혼다코리아 대표이사 회장이 19년 만에 퇴임한다.

혼다코리아는 정 회장이 지난 9일자로 공식 퇴임했다고 11일 밝혔다. 정 회장이 퇴임하면서 보유 중이던 지분을 넘김에 따라 혼다코리아는 일본 혼다기연공업의 100% 투자법인으로 전환됐다.

1976년 기아기연공업에 입사한 정 회장은 대림자동차공업 대표이사를 거쳐, 2001년 혼다모터사이클코리아 대표이사 사장이 됐다. 이후 2003년 혼다코리아로 사명이 변경된 회사의 대표이사를 맡아 지난해 6월 회장으로 승진했다. 당시 이지홍 자동차사업부 상무이사가 신임 대표이사 사장으로 선임됐다.

정 회장은 2018년 한국수입자동차협회(KAIDA) 12대 회장에 오른 바 있다.

