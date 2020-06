지하철 4호선 노원~당고개 구간 운행중단 … 대체 수송버스 투입(상보)

회송열차 창동차량기지 입고 중 추돌사고 발생 … 인명피해 없어

[아시아경제 조인경 기자] 서울지하철 4호선 노원역부터 당고개역까지 상행선 구간에서 열차 운행이 중단된 가운데 서울교통공사가 대체 버스편 7대를 투입했다.

공사 측은 "11일 오전 10시43분께 상계역 인근에서 열차가 추돌하는 사고가 발생해 현재 복구 작업중이고 사당 방면 열차는 노원역에서 회차하는 방식으로 운행되고 있다"며 "운행이 중단된 노원~당고개 구간의 대체수송을 위해 버스 7대를 투입, 시민들이 당고개역과 노원역에서 다시 지하철을 이용할 수 있도록 조치했다"고 설명했다.

버스 탑승 장소는 당고개역 1번 출구 건너편, 노원역은 2번 출구 앞이다.

이날 사고는 창동차량기지로 입고중이던 회송열차와 승강장에 있던 전동차가 충돌한 것으로, 승강장 내 전동차에 있던 승객 약 80여명은 직원들의 도움을 받아 무사히 하차했다.

공사 관계자는 "현재 정확한 추돌 원인을 파악하고 있다"며 "승객들은 다친 사람 없이 모두 자력으로 내려 대피했다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr