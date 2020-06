이진 근황 사진에 송혜교 "잘 지내고 있네" 변함없는 23년 우정

[아시아경제 민준영 인턴기자] 배우 송혜교와 아이돌 그룹 핑클 출신 이진이 우정을 드러냈다.

이진은 11일 자신의 인스타그램을 통해 "고기 먹기 좋은 날"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 이진이 야외 테라스에서 식사하는 모습이 담겼다.

머리를 묶은 그는 양손을 들어 올리며 음식을 바라보고 있다.

사진을 본 송혜교는 "잘 지내고 있네"라는 댓글을 남겼고, 이진은 "잘 버티고 있어"라는 답하며 자신의 근황을 전했다.

이를 접한 누리꾼들은 "누나 너무 예뻐요", "많이 보고 싶고 그리운 언니 건강해 보여서 다행이에요 항상 언니의 행복을 바랍니다"라는 등 다양한 반응을 보였다.

앞서 이진은 6살 연상의 금융계 종사자 남편과 지난 2016년 결혼해 뉴욕에 거주 중이다.

이진과 송혜교는 같은 고등학교 출신으로 23년째 우정을 이어가고 있다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr