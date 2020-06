北 '대적 사업' 전환에 태영호 "삐라는 명분…김정은 계획 있어"

[아시아경제 임주형 인턴기자] 북한 주영대사관 공사 출신 태영호 미래통합당 의원은 최근 북한에서 남북 간 통신연락선을 차단한 것에 대해 "김정은에게는 다 계획이 있었다"라고 주장했다.

태 의원은 10일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "그 계획을 실현하기 위한 명분을 찾고 있는 중'이라며 "그 명분을 비겁하게도 제일 힘 없는 약자 탈북민들이 보낸 몇 장의 삐라에서 찾고 있어 치졸하다"고 이같이 말했다.

북한에서 대남 사업을 '대적 사업'으로 전환한다고 밝힌 것에 대해서는 "그 동안 북한 대남 사업은 시종일관 '대적 투쟁'이었기 때문에 별반 달라진 내용은 아니다"라면서 "그저 대한민국이 필요할 때만 '대적 투쟁'을 '우리민족끼리'로 포장했을 뿐 북한의 태도는 늘 한결 같았다"라고 지적했다.

그러면서 "우리는 김정은 정권의 행태를 단편적으로 바라보면 안 된다"며 "하노이 회담 결렬 후 지난해 4월 김정은 시정연설과 지난해 12월, 올 5월 '핵억제력 강화'에 방점을 둔 당 전원회의까지 일련의 과정을 전략적 연장선으로 봐야 할 것"이라고 강조했다.

북한 관영 매체 '조선중앙통신'은 전날(9일) 오전 "2020년 6월9일 12시부터 북남공동연락사무소를 통해 유지해 오던 북남 당국 사이 통신연락선, 북남 군부 사이 동서해통신연락선, 북남통신시험연락성, 노동당 중앙위원회 본부청사와 청와대 사이 직통통신연락선을 완전 차단·폐기하게 된다"고 보도했다.

통신은 "남조선 당국과 더이상 마주앉을 일도, 논의할 문제도 없다는 결론에 도달했다"며 "남조선 것들과의 일체 접촉공간을 완전 격폐하고 불필요한 것들을 없애버리기로 결심한 첫 단계 행동"이라고 덧붙였다.

앞서 지난 4일 김여정 북한 노동당 중앙위원회 제1부부장은 대변인 담화에서 한국 정부가 대북전단 살포를 방치할 경우 남북 공동 연락사무소 폐쇄, 개성공단 완전 철거, 남북 군사합의 파기 등 보복 조치를 각오해야 한다며 경고한 바 있다.

