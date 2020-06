산업은행, 코로나19로 공연 취소 예술인 10명에 3000만원 후원

'KDB 따뜻한 동행' 37번째 나눔 실천…총 4억4000만원 후원금 전달

[아시아경제 조강욱 기자] 산업은행은 'KDB 따뜻한 동행' 37호 후원 대상으로 코로나19로 인해 공연 취소 등 어려움을 겪고 있는 예술인 10명을 선정하고 예술창작활동을 지속적으로 이어가기 위한 후원금 총 3000만원을 전달했다고 10일 밝혔다.

후원 대상은 한국예술인복지재단에서 실시 중인 창작준비금 지원사업 신청자 중 KDB 따뜻한 동행 프로그램의 후원 취지에 맞는 예술인 10명을 추천받아 선발했다.

이번 KDB 따뜻한 동행의 후원으로 코로나19로 전시회가 취소돼 큰 어려움을 겪고 있던 추사서예대전 대상 수상의 경력이 있는 예술인이 다시 힘을 내어 새로운 전통미술 전시회 준비를 시작할 수 있게 됐다. 또 음식점에서 아르바이트를 하며 작품을 준비하던 국악 분야의 중요무형문화재 전수자가 공연 준비에 조금 더 집중할 수 있게 됐고 상영이 취소돼 제작비를 받을 수 없게 된 독립영화 감독이 경제적 어려움을 조금 덜고 이후 열릴 영화제 출품과 상영 준비에 전력을 다할 수 있게 됐다.

이외에도 출판을 준비중인 시인과 작가, 꾸준히 무대를 지키며 오디션을 보고 있는 연극 배우와 드라마 조연 출연자, 공연 기획자 및 방송 MC 등 다양한 분야의 예술인이 후원 대상자로 선정됐다.

이날 한국예술인복지재단에서 열린 KDB 따뜻한 동행 후원금 전달식에는 이영재 산업은행 경영관리부문장과 정희섭 재단 대표가 참석해 문화예술의 발전 및 코로나19로 어려워진 예술인들의 지원을 위해 양 기관이 더욱 협력하기로 약속했다.

산업은행은 지금까지 다양한 사연의 후원 대상을 선정, 이번 지원까지 모두 37차례에 걸쳐 총 4억4000만원의 따뜻한 후원금을 전달했다.

