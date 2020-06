환경오염물질 무단 배출 업체 무더기 적발

영산강청, 행정처분 의뢰·자체 수사 후 검찰 송치 예정

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 환경오염물질 무단 배출 업체가 무더기로 적발됐다.

영산강유역환경청(청장 류연기)은 광주지역 산업단지 및 인근 지자체에 위치한 환경오염물질 배출업체 31개소에 대한 합동점검을 실시한 결과 10개 업체에서 10건의 위반사항을 확인했다고 10일 밝혔다.

광주광역시 등과 함께 진행한 이번 합동점검은 지난달 28일부터 지난 5일까지 진행됐다.

분야별로는 대기오염물질 배출관련 7건, 폐기물 관련 2건, 화학물질 관련 1건이다.

이 중 1개 업체는 환경청에서 직접 위반정도 등을 수사해 관할 검찰청에 송치할 예정이며, 과태료 등 행정처분 대상인 9개 업체에 대해서는 관할 지자체에 통보, 즉각 조치했다.

이번 점검결과 적발된 주요 유형은 인허가를 받지 않은 대기배출시설을 설치하여 조업한 행위와 대기오염방지시설을 부적정하게 운영한 행위 등이다.

이번 점검은 유해화학물질을 다량 취급해 환경사고 시 파급효과가 큰 사업장과 미세먼지·오존 등의 원인물질(VOC 등)을 다량 배출하는 업종(도장·인쇄 등)을 중심으로 실시해 지역주민들의 안전과 건강보호에 중점을 뒀다.

영산강유역환경청 관계자는 “연말까지 지자체 등과 함께 드론과 같은 첨단장비를 활용한 합동점검을 지속적으로 실시할 것”이라며 “미세먼지, 오존과 같은 지역의 생활밀착형 환경문제를 개선하는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr