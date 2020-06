원안위, 15~19일 여름철 원자력이용시설 특별점검

월성원전 있는 경주시, 부산 기장군 등 포함 공무원 95명 참여

[아시아경제 문채석 기자]원자력안전위원회는 여름철 자연재해에 대비해 원자력이용시설의 사고·고장 예방을 위한 특별점검을 오는 15~19일에 한다고 10일 밝혔다. 이는 올해 국가안전대진단의 일환이다.

이번 특별점검은 원자력발전소 및 중·저준위 방사성폐기물 처분시설 등 원자력이용시설을 대상으로 한다.

원안위는 물론 월성원전이 있는 경상북도 경주시, 부산 기장군 등에 소속된 공무원 95명이 참여한다.

엄재식 원안위원장은 이날 각 지역사무소 소장 등과 특별점검 착수보고 영상회의를 했다.

원안위는 과거 여름철 원자력시설 피해통계를 분석해 비슷한 사례가 발생하지 않도록 중점 점검항목을 뽑아냈다.

낙뢰피해 방지시설 설치·관리 상태, 경사면 낙석방지 등의 침수방지대책이 중점 항목이다.

최근 10년간 여름철 자연재해로 낙뢰 2건, 침수 1건, 태풍 2건 등 총 5건의 보고대상 사건 발생했다.

원안위는 단기조치가 필요한 사항은 현장에서 즉시 개선·보완할 계획이다.

장기조치가 필요한 사항은 사업자에게 개선대책을 마련토록 하여 이행상황을 지속 확인할 예정이다.

엄 위원장은 회의에서 "사전에 코로나 안전수칙을 엄격히 준수하며 현장점검을 하고 같은 사례가 반복되지 않는지 철저히 점검해야 한다"고 당부했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr