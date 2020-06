정부 긴급재난지원금, 음식점·마트에서 절반 사용했다

사용액 64%가 중소가맹점, 26%는 영세가맹점서 결제돼

동네상권·전통시장 매출 20% 증가

[아시아경제 조인경 기자] 긴급재난지원금 지급 이후 동네상권과 전통시장에서 매출액이 증가한 것으로 나타났다.

행정안전부는 지난달 11일부터 31일까지 신용·체크카드로 충전된 긴급재난지원금 사용 내역을 각 카드사로부터 받아 분석한 결과, 이 기간 신용·체크카드로 지급된 긴급재난지원금 9조5647억원 중 59.3%인 5조6763억원이 사용됐다고 밝혔다.

업종별로는 음식점에서 전체 긴급재난지원금 사용액의 24.8%인 1조4042억원이, 마트·식료품점에서 24.2%인 1조3772억원이 사용돼 가장 높은 비중을 보였다.

이어 병원·약국이 10.4%(5904억원), 주유 5.4%(3049억원), 의류·잡화 5.3%(3003억원) 순으로 긴급재난지원금이 많이 사용됐다.

특히 5월 첫째주 대비 넷째주의 매출액 증가율은 안경(66.2%), 병원·약국(63.8%), 학원(37.9%), 서점(34.9%), 헬스·이미용(29.4%) 순으로 높게 나타났다.

가맹점 규모별로 보면, 신용·체크카드로 사용된 긴급재난지원금 중 약 64%인 3조 6200억원이 영세한 중소신용카드가맹점(연매출 30억원 이하)에서 사용됐고, 이 중 영세가맹점(연매출 3억원 이하)에서 약 26%인 1조4693억원이 사용됐다.

전체적으로 8개 카드사 가맹점 전체 매출액은 긴급재난지원금 지급 전인 5월 첫째주에 비해 넷째주에 약 21.2% 증가했고, 전년동기대비로는 약 26.7% 증가한 것으로 나타났다.

8개 카드사의 전통시장 매출액은 5월 4주 3243억원으로, 5월 1주 2705억원에 비해 약 20% 증가한 것으로 나타났다.

윤종인 행안부 차관은 "행안부는 긴급재난지원금이 국민살림과 지역경제에 실질적 도움이 될 수 있도록 추진 상황을 지속적으로 모니터링하고, 8월 말까지 긴급재난지원금이 다 소진될 수 있도록 소비촉진 캠페인도 전개해 나가겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr