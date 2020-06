세포라 '펜티뷰티' x 에타페 '니치' x 티르티르 '색조'[뷰티新]

[컬처&라이프부 최정화 기자] 펜티 뷰티의 국내 입성을 손꼽아 온 코덕들에게 기쁜 소식이다. 팝스타 리한나의 '팬티 뷰티'가 세포라 국내 단독으로 오는 11일 온라인을 시작, 18일 오프라인 공식 론칭해 매장에서 직접 만나볼 수 있다. 국내에서 볼 수 없는 프리미엄 니치 향수 '에타페'가 11일 공개된다. 스킨케어가 주력인 '티르티르가 곰손도 쉽게 메이크업 할 수 있는 아이 섀도우 팔레트와 립스틱 라인을 선보인다.

세포라, 모두가 기다려온 팝스타 리한나의 펜티 뷰티 국내 단독 론칭

프레스티지 뷰티 리테일러 세포라 코리아가 팝스타 리한나(Rihanna)의 글로벌 메이크업브랜드 ‘펜티 뷰티(Fenty Beauty)’를 국내 독점으로 선보인다. 세포라는 오는 11일 세포라 온라인 스토어 선론칭을 시작으로 18일 오프라인 매장에 공식 론칭한다.

‘펜티 뷰티’는 세포라 코리아 오픈 이후 론칭 시점에 대해 가장 큰 관심과 기대를 모은 브랜드이다. 2017년 설립과 동시에 전세계 17개국에 진출하며 전례 없는 단기간에글로벌 브랜드 반열에 올라선 ‘펜티 뷰티’는 세포라 코리아의독점 브랜드에 합류함으로써 본격적으로 국내 소비자와의 접점을 확대한다. 펜티 뷰티를 손꼽아 기다려온 고객들은 이제 세포라에서 ‘펜티 뷰티’의 제품을 자유롭게 테스트하고 경험한 뒤에 구매할 수 있게 됐다.

지엔코, 프리미엄 니치향수 브랜드 에타페(?tape) 11일 론칭

라이프 스타일 브랜드 ㈜지엔코가 국내에서 선보인 적 없는 프리미엄 니치향수 ‘에타페(?tape)’를 오는 11일 공식 론칭한다.

‘에타페(?tape)’는 여정, 휴식, 단계라는 프랑스어로 나만의 향(fragrance)을 찾아가는 여정을 의미한다. 나를 표현하는 순간의 향, 취향 컬렉터들을 위한 향수이다. 섬세한 조향 속 선별한 스토리가 가득한 니치퍼퓸을 통해 완벽한 경험을 선사한다.

‘에타페(?tape)’의 첫 프리미엄 향수는 플레 드 매그놀리아, 둠스데이, 스플렌디드 갈바노, 단 로, 누 솜브레 등 총 5가지의 라인으로 구성돼 있다.

티르티르, 'COLOR ME’ 컨셉의 메이크업 라인 출시

헬씨 라이프 뷰티 브랜드 티르티르(TIRTIR)가 'COLOR ME' 컨셉으로 NEW 아이 섀도우 팔레트, 립스틱, 립 틴트를 출시했다.

티르티르에서 아이 섀도우 팔레트와 립스틱 라인을 출시하는 것은 이번이 처음이다. 티르티르의 이번 신제품은 평소 색조 메이크업에 대해 어려움을 느끼던 초보자도 쉽게 따라할 수 있는 제품들로 구성됐다.

신제품 ‘아이즈 온 미 팔레트(Eyes On Me Palette)’는 퍼스널 컬러를 바탕으로 조합된 10가지 색상으로 피부 톤에 착 붙는 메이크업을 완성해주는 아이 섀도우 팔레트다. 웜톤을 위한 ‘아이즈 온 미 스테이 웜 팔레트’, 쿨톤을 위한 ‘아이즈 온 미 스테이 쿨 팔레트’ 총 2종으로 출시됐으며, 베이스부터 포인트 메이크업까지 퍼스널 컬러를 바탕으로 한 탁월한 색상 조합으로 초보자들도 손쉽게 다양한 무드를 연출할 수 있다.

립스틱 ‘비 모어 새틴 립스틱(Be More Satin Lipstick)’은 바른 듯 안 바른 듯 가벼운 세미 매트 타입의 제품으로, 은은하고 쉬어한 보습감을 부여해 내 입술 그 이상의 아름다움을 완성해준다. 한번의 발림으로도 가볍고 얇게 입술에 밀착되며, 겉은 보송하고 매트하게 연출되는 반면 속은 촉촉하고 편안하게 채워주는 ‘겉보속촉’ 립스틱이다. 컬러 5종은 메인 컬러인 ‘드리미 핑크’, ‘버닝 레드’, ‘선키스드 오렌지’, ‘비라이크 코랄’, ‘코지 핑크’로 구성됐다.

‘마이 글로우 컬러 래스팅 립 틴트(My Glow Color Lasting Lip Tint)’는 갓 짜낸 과즙을 입술에 머금은 듯, 수분 가득 촉촉한 모이스처 타입의 립 틴트다. 한번의 터치로 끈적임 없이 선명하고 맑게 차오르는 광택을 연출할 수 있으며, 오랜 시간 입술의 생기를 지속시켜준다. 컬러 6종은 ‘스플렌디드 핑크’, ‘얼루어 레드’, ‘아이코닉 오렌지’, ‘멜로우 코랄’, ‘인스파이어 로즈’, ‘텐덜리 누드’로 구성됐다.

