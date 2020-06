LS전선, 대만 해상풍력단지에 해저 케이블 첫 출하

[아시아경제 이기민 기자] LS전선은 대만 해상풍력단지용 해저 케이블의 첫 출하를 시작했다고 10일 밝혔다.

LS전선이 대만에서 수주한 총 5000억원 규모의 해저 케이블 사업 중 첫번째 선적이다. 앞서 LS전선은 지난해 대만에서 발주한 해상풍력단지 1차 사업의 초고압(HV) 해저 케이블 공급권을 모두 따낸 바 있다.

선적분은 총 연장 길이 70km, 무게는 2500톤에 달한다. LS전선의 강원도 동해시 해저 케이블 전용 공장에서 인근 동해항의 선박으로 옮겨진 케이블은 이 달 중 대만 서부 윈린현 앞바다 해상풍력 단지에 설치된다.

대만은 정부 주도로 올해부터 2035년까지 3차에 걸쳐 총 15 기가와트(GW)의 해상풍력단지를 건설해 신재생 에너지 비율을 현재 5%에서 50%로 늘릴 계획이다.

LS전선은 남은 1차와 2차 사업의 입찰 규모가 3년 내 1조원이 넘을 것으로 예상됨에 따라 추가 수주에 집중한다는 방침이다. 대만 정부가 에너지 기자재 국산화 정책을 추진하고 있다. 그러나 장기간 기술개발과 투자가 필요한 해저 케이블은 국산화 대상에서 제외됐다.

명노현 LS전선 대표는 “대만은 신재생에너지 전환을 앞서 실행하고 있는 선진 시장”이라며 “대만에서의 성공 경험을 기반으로 해상풍력 시장의 급성장이 예상되는 호주, 베트남, 일본으로 시장을 확대하겠다”고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr