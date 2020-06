롯데백화점, '아식스×아이앱 스튜디오' 한정판 제품 단독 출시

[아시아경제 이승진 기자] 롯데백화점은 오는18일 글로벌 스포츠 브랜드 ‘아식스’와 아트 크루 브랜드 ‘아이앱 스튜디오’가 협업한 캡슐 컬렉션 한정판 상품을 롯데백화점 본점과 부산본점에서 단독으로 발매한다.

이번 콜라보 상품은 한정된 수량의 상품을 자신의 손안에 소유할 수 있다는 것에 큰 의미를 두는 밀레니얼 세대들의 취향을 겨냥했다. 또한 이번 '아식스 x 아이앱 스튜디오' 협업 상품은 온라인 래플(추첨) 방식으로 판매되는 것이 특징이다.

보통 한정판 상품들의 경우 전날부터 수많은 대기 인원들이 줄을 서서 구매했지만, ‘생활 속 거리두기’를 고려해 아식스와 사전 협업을 진행, 온라인 래플 방식을 백화점 최초로 도입해 판매한다.

이번 콜라보의 대표 상품은 스니커 ‘GEL-VENTURE 6 AI-1’로, 아식스의 베스트 셀링 아이템인 트레일 러닝화 GEL-VENTURE 6에 ‘아이앱 스튜디오’의 디자인을 더해 새롭게 탄생했다. 가격은 14만9000원이다. 이외에도 아이앱 스튜디오의 의류 라인인 ‘시그니처 어패럴’ 기반에 기능적인 소재를 더한 ‘콜라보레이션 어패럴 시리즈’도 함께 선보인다.

11일부터 14일까지 아식스 홈페이지에서 수령 날짜와 상품등을 선택해 응모가 가능하고, 17일에 당첨자를 발표한다. 당첨 문자를 받은 고객은 18일부터 24일까지 롯데백화점 본점, 부산본점 및 아식스타이거 가로수길 매장에서 당첨 상품을 구매할 수 있다.

앞서 지난해 12월 롯데백화점은 컨버스 브랜드의 한정판 상품인 런스타 하이크를 판매해, 당일 오픈 전부터 400여명이 줄을 서며 5시간만에 완판을 기록한 바 있다.

이재옥 롯데백화점 상품본부장은 “MZ세대를 중심으로 나만의 패션 아이템을 찾고자 하는 수요가 계속 증가하고 있다”며 “앞으로도 변화하는 패션 트렌드에 맞춰 고객들의 관심을 끌 수 있도록 지속적으로 콜라보 상품을 기획할 계획”이라고 전했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr