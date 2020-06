LG전자, 업계최초 '1등급' 상업용 스탠드에어컨 출시

기화된 냉매 한 번 더 압축…효율↑

냉매 압력 손실 줄여 성능 극대화

[아시아경제 이동우 기자] LG전자는 업계 최초로 에너지소비효율 1등급의 상업용 스탠드 에어컨을 국내 출시했다고 10일 밝혔다.

신제품은 성능과 효율을 극대화하기 위해 신기술을 대거 도입한 것이 특징이다. '베이퍼 인젝션' 기술은 냉매를 압축할 때 일부 냉매를 분리해 기체로 바꾼 후 주입하는 방식으로 냉난방 성능과 효율을 높여준다. 이 기술은 기화된 냉매를 한 번 더 압축하는 효과로 에어컨 효율 향상을 돕는다.

‘증발기액분리’ 기술을 적용해 난방성능도 끌어올렸다. 액체 냉매를 기체로 바꿔주는 증발기에 액체 냉매와 기체 냉매를 분리해주는 것이 특징이다. 증발기에서 기체 냉매를 뽑아내는 기술로 배관에 흐르는 냉매의 압력이 손실되는 것을 줄여 난방 성능을 높여준다.

에너지 효율을 높여주는 '인버터 제어기술'은 신제품이 에너지소비효율 1등급을 획득하는 데 기여했다. 이 제품은 2018년 에너지소비효율등급 기준이 강화된 후 실내기를 1대 쓰는 싱글타입 상업용 스탠드 에어컨에서 국내 첫 1등급을 획득했다. LG전자는 신제품이 기존 제품보다 냉방효율 최대 34%, 난방효율 최대 42% 높다고 설명했다.

효율과 내구성을 높이고 소음은 줄여주는 R1압축기를 탑재했다. 실내기에 습도센서를 통해 온도뿐 아니라 실내 습도까지 고려해 쾌적하게 냉방한다. 권위있는 디자인상인 '레드닷 디자인 어워드'에서 2013년 본상을 수상한 상업용 스탠드 에어컨 디자인을 신제품에 적용했다.

신제품은 무선인터넷을 탑재해 스마트폰의 LG 씽큐 앱과 연결하면 에어컨을 모니터링하고 제어할 수 있다. 블랙박스 기능은 오작동이 일어난 순간 운전상태에 관한 데이터를 저장해 빠르게 원인분석을 돕는다.

이감규 LG전자 H&A사업본부 에어솔루션사업부장(부사장)은 "국내 첫 1등급 에너지효율, 강력해진 냉난방 성능, 품격있는 디자인, 편리한 사용성 등 차별화된 고객가치를 제공하는 신제품을 앞세워 상업용 스탠드 에어컨 시장을 선도하겠다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr