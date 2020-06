최태원, '포스트 코로나' 경영 전략 제시한다…SK그룹 23일 확대경영회의 개최

'포스트 코로나19' 경영전략 제시할 전망

SK 그룹 최고경영자(CEO)들이 한 자리에 모여 내년 경영전략을 점검하는 '2020 그룹 확대경영회의'가 이달 말 열린다.

최태원 SK 그룹 회장은 오는 23일 '2020년 그룹 확대경영회의'를 열고 '포스트 코로나'를 주제로 이야기를 나눈다. 회의 장소 등 세부적 내용은 아직 결정되지 않았다.

SK 그룹 확대경영회의는 매년 6월 열리는 최대 규모 경영전략회의다. 최태원 회장의 직접 참여해 아젠다를 제시하는 자리라는 점에서 가장 중요한 행사로 꼽힌다.

최 회장은 2016년 회의에서는 계열사 경영진들에게 "혹독한 대가를 치르지 않기 위해서 모든 것을 바꾼다는 자세로 임해야 한다"며 '딥체인지(근본적 변화)'를 주문했다. 2017년에는 SK 그룹 계열사들이 보유한 각종 사업 인프라와 경영 노하우 등 유·무형의 자산을 사회와 구성원, 협력사의 성장과 발전에 활용하자며 '사회적 가치 창출'과 '공유 인프라'를 강조한 바 있다.

올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 열리는 자리로, '포스트 코로나19' 시대와 관련한 경영전략을 논의할 것으로 예상된다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr