삼성엔지니어링은 삼성전자와 8800억원 규모의 공사수주 계약을 체결했다고 9일 공시했다.

평택 P2L 하층서편과 동편 마감공사로, 각각 4400억원, 4389억원 규모다.

