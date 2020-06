13일 8·9급 공무원 시험 실시 … 마스크 쓰고 수험생간 거리 유지해야

[아시아경제 조인경 기자] 2020년도 지방공무원 8·9급 공개경쟁임용시험이 서울을 포함한 전국 17개 시·도 593개 시험장에서 오는 13일 일제히 실시된다. 수험생들은 시험장에 입실하기 전 반드시 마스크를 착용하고 발열검사를 거쳐야 하며, 화장실을 이용하거나 퇴실할 때에는 수험생간 충분간 거리를 유지해야 한다.

행정안전부는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 응시자 안전을 위해 시험실당 수용인원을 예년의 30인실 수준에서 원칙적으로 20인 이하로 배치하고 이를 위해 593개 시험장, 1만3254개 시험실을 확보했다고 9일 밝혔다.

다만, 시험장 확보가 어려운 일부 시·도의 경우 시험실당 25명을 넘지 않도록 하되 시험 당일 결시자의 좌석을 재배치해 응시자 간 간격을 최대한 넓히는 조치를 할 예정이다.

이번 시험은 안전한 시험 시행을 최우선 목표로 시험 시행 전·후에 시험실, 복도, 화장실 등 주요 시설에 대해 전문업체를 통한 방역소독을 실시하는 등 강화된 방역대책 아래 치러진다. 17개 시·도는 방역 관리를 강화하기 위해 기존 시험종사자 외에 각 시험장별로 방역담당관 11명씩을 배치, 현장에서 직접 방역 상황을 관리하도록 했다.

또 코로나19 관리 및 유관기관 협조체계를 구축하기 위해 행안부, 시·도, 보건소, 소방서 및 의료기관과 비상 연락체계를 유지하고 특이상황 발생 시 즉시 대응하도록 했다.

응시자 전원에 대해 확진자 등 보건당국의 관리대상자가 있는지 사전 확인하고, 응시대상자 중 의심증상이 있는 사람은 사전 신고하도록 하는 등 시험당일까지 지속적으로 모니터링할 예정이다.

만약 응시대상자가 자가격리 대상인 경우 사전 신청을 받아 자택 또는 별도의 지정된 장소에서 시험에 응시하도록 하는 등 상황에 맞는 조치를 취하게 된다. 또 확진자는 시험에 응시할 수 없다.

시험 당일에는 반드시 마스크를 착용한 응시자만 시험장 출입이 가능하며, 시험장 입구에 비치된 손소독제로 소독 후 발열검사(비접촉식 온도계)를 거쳐서 입장하도록 했다. 발열검사 시 체온이 37.5℃ 이상이거나 기침 등 이상 증상이 있을 경우 재검사하고 예비시험실에서 따로 응시하도록 했다. 또 재검사 결과 감염의심 징후가 높은 고위험 응시자는 즉시 보건소로 이송하는 등 필요한 조치를 취할 방침이다.

응시자는 시험실에서 반드시 마스크를 착용해야 하며, 화장실 사용 등 대기시에는 1.5m 이상 거리를 둬야 한다. 시험종료 후에도 시험관리관의 안내에 따라 1.5m 간격을 유지해 순차적으로 질서 있게 퇴실해야 한다.

이재관 행정안전부 지방자치분권실장은 "코로나19 상황에서 대규모로 치러지는 시험인 만큼 17개 시·도 및 방역당국과 협력해 철저한 방역대책으로 시험 시행에 만전을 기하겠다"며 "모든 응시자는 시험장에서 마스크 착용을 철저히 하는 등 반드시 코로나19 예방을 위한 유의사항을 준수해 달라"고 당부했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr