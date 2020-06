[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 밀양경찰서는 9일 0시 30분께 밀양시 단장면 밀양댐 전망대 인근 차량에서 성인 남녀가 숨진 채 발견됐다고 전했다.

연락이 닿지 않는다는 지인의 신고를 받고 휴대전화 위치 추적으로 차량을 찾은 밀양경찰서는 차 안에서 A(29·여) 씨와 B(27·남) 씨를 발견했다.

경찰은 두 사람의 관계와 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr