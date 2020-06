광주에 '지스트 항바이러스연구센터' 개소

[아시아경제 황준호 기자] 광주과학기술원이 감염 질환 유발성 신종 바이러스에 적극 대응하기 위해 항바이러스 연구센터를 9일 개소했다.

이 연구센터는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)와 중동호흡기증후군(메르스)과 같은 감염질환 유발성 신종 바이러스에 신속하게 대응하기 위해 설립됐다. 감염질환 유발 바이러스 방호, 진단 및 백신, 치료제 등을 집중 연구하고 감염 질환 유발 바이러스 라이프 사이클(Life Cycle) 부문에서도 체계적으로 연구할 계획이다.

연구센터는 방호 분야, 진단 분야, 치료제 분야, 백신 분야 및 기전연구를 위한 세부 분야 등으로 구분돼 운영된다.

박성규 센터장은 "지스트 항바이러스 연구센터는 전통적인 연구 뿐 만 아니라 신종 바이러스로 인한 다양한 문제를 분야별 융합과 전략적 연구를 통해 적극 수행할 예정"이라며 "바이러스 연구모델 구축과 대응 기술개발로 감염질환을 신속하게 진단하고 나아가 치료 방법까지 제시하는 등 항바이러스 연구의 선제적 역할을 수행할 것으로 기대한다"고 말했다.

