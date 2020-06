무신사, 만우절 기획전 수익금 1000만원 기부

[아시아경제 조유진 기자] 온라인 패션 스토어 무신사가 지난 4월1일 만우절을 맞아 실시한 '무신사 만우절 기획전' 수익금 1000만원을 초록우산 어린이재단에 전달했다.

이번 기부금은 초록우산 어린이재단을 통해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 어려움을 겪고 있는 지역사회 내 저소득 가정에 지급될 예정이며, 선정된 가정에 3개월간 긴급 생계비로 지원될 예정이다.

만우절 기획전은 장기화된 코로나19로 불안하고 힘든 시기에 작은 즐거움을 선사하고 우리 주변 어려운 이웃들을 돕고자 기획됐다. KFC, 유동골뱅이, 카피추, 5252 바이 오아이오아이, 로맨틱크라운 등 다양한 입점 브랜드가 협업상품을 출시해 화제를 모았다.

무신사 관계자는 “코로나19로 지친 일상에 재미를 전하고자 올해 만우절 기획전을 기획한 가운데 이번 기부가 우리 주변 소외 이웃들에게 조금이나마 도움이 되길 바란다”며 “하루빨리 우리가 모두 건강한 일상으로 복귀할 수 있길 간절히 기원한다”라고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr