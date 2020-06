박원순 "대북전단 살포, 남북관계 평화 해칠 수 있어"

"이 판에 전단 살포하면 북한 당국 좋아할 리 있나"

北, 9일 정오부터 남북 통신연락선 차단 지시

[아시아경제 임주형 인턴기자] 박원순 서울시장이 민간단체의 대북전단 살포를 둘러싼 논란에 대해 "남북관계 진전을 위해서라면 그런 행태는 바람직하지 못하다"며 자신의 생각을 밝혔다.

박 시장은 9일 BBS 라디오 '박경수의 아침저널' 인터뷰에 출연해 '전단 살포를 막는 게 바람직한가'라는 질문에 대해 "남북관계 평화라는 더 큰 것을 해칠 수 있다"며 이같이 답했다.

이어 "북한 인권 문제 지적은 얼마든지 있을 수 있지만 지금 이 판에 전단을 살포한다면 북한 당국 입장에서 좋아할 리가 있겠나"라며 "과거 독일이나 핀란드-러시아 관계에서 보면, 국가 이익을 위해 언론이나 국민이 자제한 사례가 많다"고 덧붙였다.

박 시장은 "남북관계는 산이 아니라 산맥을 넘는 일'이라며 "새 질서가 오지 않을까 기대했는데 최근 여러 작은 이슈로 어려운 상황이다. 일희일비할 것 아니고 꾸준히 서로 노력하면 좋은 날이 올 것"이라고 강조했다.

앞서 김여정 북한 노동당 중앙위원회 제1부부장은 지난 4일 대변인 담화에서 한국 정부가 대북전단 살포를 방치할 경우 남북 공동 연락사무소 폐쇄, 개성공단 완전 철거, 남북 군사합의 파기 등 보복 조치를 각오해야 한다며 경고한 바 있다.

북한 국영 매체 '조선중앙통신'은 9일 오전 "2020년 6월9일 12시부터 북남공동연락사무소를 통해 유지해 오던 북남 당국 사이 통신연락선, 북남 군부 사이 동서해통신연락선, 북남통신시험연락성, 노동당 중앙위원회 본부청사와 청와대 사이 직통통신연락선을 완전 차단·폐기하게 된다"고 보도했다.

통신은 "남조선 당국과 더이상 마주앉을 일도, 논의할 문제도 없다는 결론에 도달했다"며 "남조선 것들과의 일체 접촉공간을 완전 격폐하고 불필요한 것들을 없애버리기로 결심한 첫 단계 행동"이라고 덧붙였다.

여당 일각에서는 대북전단 살포를 금지하는 법안을 마련해야 한다는 목소리가 나오고 있다.

김태년 더불어민주당 원내대표는 8일 국회에서 열린 최고위원회의에서 "원 구성이 완료되면 대북전단 살포금지 입법을 완료하겠다"며 "접경지역 생명과 안전을 지키고 한반도 평화를 위해 백해무익한 대북전단 살포는 중지돼야 한다"고 밝혔다.

김 원내대표는 "대북전단 살포 문제는 정쟁의 소지가 아니다"라며 "야당도 반대를 위한 반대가 아니라 책임 있는 자세로 대북전단 문제에 임해야 한다"고 강조했다.

