현대백화점, 판교점 홈데코·리빙페어 ‘디어 마이 판교’ 진행

[아시아경제 이승진 기자] 현대백화점은 10일부터 14일까지 판교점 10층 토파즈홀·하늘정원에서 홈데코·가구·인테리어·식기 등 42여 개 리빙 브랜드가 참여하는 리빙페어 '디어 마이 판교'를 진행한다.

이번 행사는 '작가가 꾸며놓은 취향마켓'을 주제로 유명 일러스트레이터 '마마콤마'와 협업해 공간을 연출한다. 행사에는 아임디자인·자리스튜디오·룸코펜하겐·프리츠한센·까사알레시스·밀로티 등 리빙 브랜드가 참여한다.

10층 하늘정원에서는 아웃도어 가구 브랜드 '시에스타', 디자인 파라솔 '바질뱅스', 수면 전문 브랜드 '슬로우'가 참여해 '도심 속 휴식공간을 테마'로 체험형 매장을 운영할 예정이다.

또한 행사장 입구에는 마마콤마 서형인 작가의 일러스트 작품과 아트 포스터가 전시된 공간이 마련돼있고, 실크스크린 기법을 활용해 나만의 에코백을 만드는 '마마콤마 홈 클래식 키트'의 체험 클래스도 함께 진행할 예정이다.

이밖에 현대백화점은 오는 12일부터 14일까지 현대백화점카드로 단일 브랜드에서 30만원·60만원·100만원 이상 구매 시 1만5000원·3만원·5만원 현대백화점 상품권을 증정한다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr