홍준표 "70년대 괴담 삐라 보내던 北, 자기들의 선동 망각했나"

[아시아경제 이지은 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표가 대북 전단(삐라) 살포를 빌미로 남북의 통신연락선을 완전 차단한 북한의 태도에 대해 비판했다.

홍 전 대표는 9일 자신의 페이스북을 통해 "70년대 대학을 다닐때 안암동 캠퍼스 뒷산에 박정희 정권을 비난하는 북한발 불온 삐라가 살포된 것을 종종 볼수 있었고, 그 삐라 수거에 경찰들이 동분서주하는 것을 종종 본 일이 있었다"며 이같이 밝혔다.

그는 "정보가 통제되었던 시절 정인숙 사건의 괴담도 북한에서 날려 보내는 그 삐라를 통해 보았고 온갖 조작된 박정희 정권의 추문을 북한의 삐라를 통해 접할수 있었다"며 "그때 그 조작된 만행을 저질렀던 사람들이 자기들 체제를 비판하는 삐라를 북으로 보내지 못하도록 한국 정부를 압박한다는 것을 보고 실소를 금할수 없었다"고 덧붙였다.

홍 전 대표는 "자기들이 저지른 허위 선전,선동은 이제 망각하고 북한체제를 정당하게 비판하면서 통제된 사회에 올바른 정보를 보내는 것을 막으라는 무리한 요구를 하고, 이를 득달같이 받아 들여 금지하는 입법을 하겠다는 것이 과연 문 정권의 민주주의 인가"라고 반문하며 "박원순 시장은 광화문에서 '김일성 만세'를 외쳐도 처벌 받지 않는 것이 민주주의라고 하지 않았던가"라고 지적했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr