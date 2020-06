RCEP 수석대표 화상회의…"연내 서명추진"

10~11일 회기간 수석대표 화상회의…코로나19 후 5번째

[아시아경제 문채석 기자]역내포괄적경제동반자협정(RCEP)의 회기간 수석대표 화상회의가 10~11일 이틀간 열린다.

9일 산업통상자원부에 따르면 우리 측에선 여한구 산업부 통상교섭실장을 수석대표로 한 10여명의 대표단이 참석한다.

산업부에 따르면 그간 네 번의 화상회의를 통해 법률 검토, 시장 개방 이슈, 기타 기술적 쟁점 등을 논의해 왔다.

이번 회의는 지난달 18일, 20일, 22일에 열린 수석대표 회의 후 3주만에 열린다.

인도 이슈, 잔여 쟁점, 연내 서명을 위한 향후 계획 등을 심층 논의할 계획이다.

산업부는 RCEP이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 위축된 역내 무역 및 투자를 회복하는데 중요한 역할을 할 것으로 본다.

포스트 코로나 시대의 글로벌밸류체인(GVC) 재편 흐름에 대응해 RCEP이 통일된 원산지 기준 같은 역내 단일 무역 규범을 제공해 중요성이 커질 것으로 예상했다.

산업부 관계자는 "정부도 GVC 재편, 글로벌 보호주의 아래 자유무역의 확산, 역내 무역·투자 확대 등 RCEP의 경제적·지정학적 중요성을 감안해 올해 안에 RCEP 서명을 하기 위해 적극 노력할 계획"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr