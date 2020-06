LG전자, 타임랩스 공모전…우수작 4명에 LG벨벳 증정

[아시아경제 조슬기나 기자] LG전자는 오는 28일까지 3주간 ‘LG 벨벳 타임랩스 공모전’을 실시, 우수작 4개에 LG벨벳 스마트폰을 증정한다고 9일 밝혔다.

공모전 참여를 원하는 고객은 LG 스마트폰에 있는 ‘타임랩스(Time Lapse)’ 기능을 활용해 LG 벨벳의 4가지 색상을 연상시키는 풍경을 촬영한 후, 해시태그와 함께 LG모바일 인스타그램에 업로드 하면 된다. 타임랩스는 촬영 영상을 짧게 압축해 담아내는 기능이다. 사용자가 별도의 설정을 하지 않아도 촬영 대상이나 움직임에 따라 자동으로 촬영 배속을 조절할 뿐만 아니라, 영상 촬영 중에도 배속을 자유롭게 조절할 수 있다.

LG전자는 흰 구름(오로라 화이트), 밤이 찾아온 도시(오로라 그레이), 푸른 들판(오로라 그린), 붉게 빛나는 노을(일루전 선셋) 등 다채로운 풍경을 담은 작품들이 응모될 것으로 기대하고 있다. 출품작 가운데 심사를 거쳐 우수작 4개를 선정, LG 벨벳을 증정한다. 당선자들은 부상으로 받은 LG 벨벳으로 타임랩스 영상을 추가로 촬영해 내달 중순 예정인 ‘LG 벨벳 디지털 전시회’에 출품하게 된다.

신재혁 LG전자 모바일마케팅담당은 “벨벳 출시 후, 매력적인 디자인과 유용한 기능들이 고객 호평을 받고 있다”며 “직접 체험해 볼 수 있는 다양한 기회를 마련할 것”이라고 말했다.

LG 벨벳의 후면에는 머리카락 두께 100분의 1 수준인 1㎛(마이크로미터) 정도의 간격으로 ‘광학 패턴’이 들어가 있어 제품의 색감을 더 깊이 있고, 입체감 있게 표현한다. 해당 패턴은 LG전자 생산기술원이 독자 설계했다. 또한 LG 벨벳은 전면 디스플레이 좌우 끝을 완만하게 구부린 ‘3D 아크 디자인’을 처음으로 적용, 착 감기는 '손맛'을 제공한다는 평가를 받는다. 후면에는 각각 4800만(표준), 800만(초광각), 500만(심도) 등 3개의 카메라를 탑재했다.

