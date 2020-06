[속보] '갈수록 강경' 北 "모든 남북연락선 오늘 12시 차단·폐기"

속보[아시아경제 허미담 기자] 우리 정부를 향한 북한의 적대적 태도가 갈수록 강경해지고 있다. 북한은 9일 정오부터 남북을 잇는 모든 통신연락선을 완전히 차단·폐기한다고 밝혔다. 대북전단 살포에 대한 대응을 연일 비난하며 남북관계 단절을 예고했던 터여서 파장이 만만치 않을 것으로 보인다.

북한 관영매체 조선중앙통신은 "6월9일 12시부터 북남(남북)공동연락사무소를 통해 유지해 오던 북남 당국 사이의 통신연락선, 북남 군부사이의 동서해통신연락선, 북남통신시험연락선, 노동당 중앙위원회 본부청사와 청와대 사이의 직통통신연락선을 완전차단, 폐기하게 된다"고 보도했다.

이에 앞서 4일엔 김여정 노동당 제1부부장 명의의 담화에서 대북전단 살포에 대한 우리 정부의 대응을 거세게 비난하면서, 금강산 관광 폐지, 개성공단 완전 철거, 9·19 남북군사합의 파기, 연락사무소 폐쇄 등을 경고했다. 이어 5일 노동당 통일전선부 대변인은 "할 일도 없이 개성공업지구에 틀고 앉아있는 북남(남북)공동연락사무소부터 결단코 철폐할 것"이라고 밝혔다. 9일 북한의 발표는 예고했던 부분을 실행에 옮긴 것이라는 점에서 앞으로 추가적으로 어떤 태도를 보일지, 우리 정부는 어떤 대응을 할 지에 관심이 모아지고 있다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr