삼성 변호인단 "기각사유 '범죄혐의 소명 안됐다' 취지"(상보)

[아시아경제 이기민 기자] 법원이 9일 이재용(52) 삼성전자 부회장의 구속영장을 기각한 데 대해 삼성 측 변호인단은 "법원의 기각 사유는 '기본적 사실관계 외에 피의자들의 책임 유무 등 범죄혐의가 소명되지 않았고, 구속 필요성도 없다'는 취지라고 밝혔다.

삼성 측 변호인단은 "향후 검찰 수사 심의 절차에서 엄정한 심의를 거쳐 수사 계속과 기소 여부가 결정될 수 있기를 기대한다"고 전했다.

앞서 이 부회장의 구속 여부를 심사한 서울중앙지법 원정숙 영장전담 부장판사는 이날 구속영장 기각 결정에 대해 "불구속재판의 원칙에 반해 피의자들을 구속할 필요성 및 상당성에 관해서는 소명이 부족하다"고 구속영장 기각 사유를 밝혔다. 이어 "기본적 사실관계는 소명됐고, 검찰은 그간의 수사를 통해 이미 상당 정도의 증거를 확보한 것으로 보인다"고 덧붙였다.

이에 대해 검찰은 "본 사안의 중대성, 지금까지 확보된 증거자료 등에 비춰 법원의 기각 결정을 아쉽게 받아들인다"고 입장을 전했다. 검찰은 "다만 영장재판 결과와 무관하게 법과 원칙에 따라 향후 수사에 만전을 기할 예정"이라고 했다.

