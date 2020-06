[포토]중랑구 이사업체 연합봉사단 '봉선화' 저소득 가구 위한 선풍기 100대 후원

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 5일 구청장실에서 지역내 이사전문업체 연합봉사단 ‘봉선화’(단장 김성도)로부터 저소득 가구를 위한 선풍기 100대를 전달받았다.

중랑구 이사전문업체 연합봉사단으로 이루어진 ‘봉선화’(봉사 선행 화목의 줄임말)는 2015년에 결성돼 지역 내 저소득 홀몸어르신, 중증장애인 가구 등에 무료이사를 지원하고 있다.

특히 2016년부터 매년 여름에는 선풍기 100대를 전달하고 겨울에는 이불세트 150채를 후원해오고 있다.

류경기 중랑구청장은 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 기업들도 많은 피해를 입고 있는 가운데 주변에 더 많은 어려움을 겪고 있는 분들을 위해 나눔을 실천해주셔서 감사하다”며 “이번에 후원받은 선풍기 100대는 동주민센터를 통해 지역내 독거어르신 및 중증장애인 가구에 소중히 전달하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr