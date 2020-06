박원순 서울시장, 모든 다단계·방문판매 홍보관 집합금지명령(상보)

사업장 7333곳 방역수칙 준수 명령 … 탁구장 350여곳도 운영 자제

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 8일부터 방문판매 업체 등의 상품설명회, 교육, 세미나, 레크리에이션 등 명칭이 무엇이든 홍보관 형태로 모이는 집회를 금지하는 집합금지명령을 내렸다. 다단계, 후원방문판매, 방문판매사업장 등 위험업종 총 7333개소에 대해서는 방역수칙 준수명령을 내렸다.

박원순 서울시장은 이날 오전 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 브리핑을 통해 확진자 현황을 발표하면서 이같은 조치들을 함께 내놓았다.

박 시장은 "코로나19 사태가 또 한번의 중대 고비에 놓였다"며 "감염경로를 알 수 없는 '깜깜이 확진자'가 5월에는 2.5% 정도였는데 6월 초에는 1.2%에 달할 정도로 지역 곳곳에서 증가하는 중이라고 설명했다.

그는 "조용한 전파자 증가가 곧바로 수도권 집단감염 확산으로 이어지는 양상"이라며 "이것이 코로나 2차 대유행으로 이어질 수 있는 심상치 않은 징조라고 판단한다"고 말했다.

특히 박 시장은 최근 집단감염이 발생한 관악구 건강용품 판매정 '리치웨이'의 사례를 언급하면서 "리치웨이와 같은 무등록 불법 영업장이 얼마나 있는지 알 수 없어 자치구와 특별사법경찰이 무등록업체를 강력히 단속하겠다"고 밝혔다.

그러면서 "이같은 조치만으로는 부족할 수 있다"며 "시민들께서도 주변에 의심되는 사업장이 있으면 적극적으로 제보를 부탁드린다"고 당부했다.

탁구장 350여곳에 대해서는 운영 자제를 권고했다. 박 시장은 "시내 탁구장에 대해 감염병 예방수칙 준수 명령을 내리고 수칙 준수 여부를 강도 높게 점검할 것"이라며 "실내체육시설 중 격렬한 활동이 벌어지는 GX, 줌바, 에어로빅, 태보, 스피닝 등은 이미 운영자제 권고를 내렸"고 설명했다.

시는 또 시민 누구나 신청만 하면 무증상이더라도 무료로 코로나19 검사를 받을 수 있도록 했다. 무료 검사는 홈페이지에서 신청할 수 있다.

박 시장은 "매주 1000여명을 선정해 7개 시립병원에서 검사하도록 할 것"이라며 "선제검사 규모는 하반기 약 20만명으로 예상한다"고 덧붙였다.

