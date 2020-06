한샘 키친&바스 전문관, '인천 스퀘어원 연수점' 오픈

413㎡ 규모 매장에 부엌 및 욕실제품 선보여

[아시아경제 김철현 기자] 한샘(대표 강승수)은 부엌과 욕실 전문 '키친 &바스' 전문 매장을 인천 스퀘어원 3층에 오픈했다고 8일 밝혔다. 인천 지역의 랜드마크 쇼핑몰인 스퀘어원은 패션과 라이프스타일, 카페, 식당, 엔터테인먼트 시설 등으로 구성돼 있다.

한샘 스퀘어원 연수점은 413㎡ 공간에 부엌과 욕실, 붙박이장 등 홈 인테리어에 필요한 제품을 선보인다. 한샘의 프리미엄 라인인 '키친바흐 세이블 브라운'과 '스모크드 오크', 스테디셀러인 '유로 로엔화이트'와 '시그니처 화이트' 등 부엌 제품을 만나볼 수 있다. '뉴트럴 브라운'과 '프렌치클래식', '스테디모던', '아티골드', '수퍼피에트라' 등 욕실 제품도 전시돼 있다. 침실과 서재, 현관, 거실장 등 빌트인 가구도 선보인다.

또 스퀘어원 연수점에선 한샘만의 3D 설계 서비스인 '홈플래너'와 'VR컨텐츠' 등 IT 기술을 접목한 상담 및 시공 계약을 진행할 수 있다. 홈플래너를 통해 고객이 살고 있는 아파트와 평수에 맞는 설계로 시공 후 모습을 직접 확인할 수 있으며 가상현실을 활용해 실제 아파트와 같은 집꾸밈 사례를 간접 체험할 수도 있다.

스퀘어원 연수점 오픈을 기념한 다양한 할인 행사 및 이벤트도 펼쳐진다. 한샘 관계자는 "키친&바스 전문관 한샘 스퀘어원연수점에서는 한샘의 50년 노하우가 담긴 키친과 바스, 빌트인을 한자리에서 만나 볼 수 있다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr