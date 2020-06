롯데칠성, 카페인 부담 줄인 칸타타 콘트라베이스 티 로스팅 ‘보리’·‘그린티’ 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 롯데칠성음료가 차 원료를 로스팅해 진하고 깔끔한 맛은 살리고 카페인 부담은 줄인 신제품 칸타타 콘트라베이스 티 로스팅 ‘보리’와 ‘그린티’를 출시했다고 8일 밝혔다.

롯데칠성음료는 빅데이터를 통해 커피를 많이 마신 오후 또는 컨디션이 좋지 않은 날에는 차 음료를 찾는 소비자 수요가 증가한다는 점을 파악해 칸타타 콘트라베이스의 브랜드 정체성을 커피와 차를 아우르는 ‘책상 위에서 즐기는 카페’로 확장하고 이번 신제품을 선보였다.

칸타타 콘트라베이스 티는 차 원료를 커피 원두처럼 뜨거운 열로 볶아 우려낸 제품이다. 로스팅 보리는 검정보리, 통보리, 겉보리 등을 각각 로스팅하고 섞어 보리 특유의 구수하고 진한 맛을 강조했다. 로스팅 그린티는 녹차 특유의 떫은 맛과 카페인 부담은 줄이고, 깔끔한 맛은 살린 점이 특징이다.

패키지는 책상 위에 두고 천천히 즐길 수 있는 500㎖ 투명 페트병이 사용됐으며, 차 원료의 색상과 유사한 녹색과 황금색을 제품 뚜껑과 라벨 디자인에 적용했다. 라벨의 경우 칸타타 콘트라베이스의 브랜드 정체성은 살리면서도 하단부에는 원료 이미지를 넣어 제품 특성을 한눈에 알 수 있도록 했다.

롯데칠성음료는 제품 출시와 함께 칸타타 콘트라베이스의 시작을 함께한 배우 ‘이병헌’을 모델로 신규 광고를 온에어했다. 이번 광고는 ‘취향존중시대의 직장인을 위해’라는 콘셉트로 ‘TEA면 어때’, ‘T타임’ 2편으로 선보였다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr