승용차로 아파트 단지 내 놀이터 수차례 돌진한 50대男

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 아파트 단지 내 놀이터로 승용차가 수차례 돌진해 어린이 등이 다치는 사고가 발생했다.

7일 경기 광주경찰서는 특수상해 혐의로 장모(50·남) 씨를 조사하고 있다가 밝혔다.

장 씨는 이날 오후 3시42분께 광주시 곤지암읍의 한 아파트 단지 내 놀이터로 자신의 승용차를 운전해 수차례 돌진, 어린이 2명과 성인 1명 등 3명을 다치게 한 혐의를 받고 있다.

또 놀이기구 등 놀이터 시설 일부와 주변에 세워져 있던 자전거 2대도 파손됐다.

부상자들은 병원으로 옮겨져 치료를 받았으며 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

장 씨는 해당 아파트 단지 안에서 신고를 받고 출동한 경찰에게 현행범으로 체포됐다.

체포 당시 장 씨는 술을 마시지 않은 상태였으며 정신과 진료를 받은 이력도 없는 것으로 파악됐지만 범행 동기에 대해 별다른 진술을 하지 않고 있는 것으로 알려졌다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr