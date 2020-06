'미우새' 홍선영 "몸무게 18kg 쪘어"... 홍진영 "하필 쪄도 18kg"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 가수 홍진영 언니 홍선영이 18kg이 쪘다고 밝혔다.

7일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 배우 임원희가 출연해 홍선영·홍진영 자매의 집에 방문했다.

이날 방송에서 임원희는 직접 사 온 빵을 선물하며 홍 자매에게 전라도 사투리 교습을 받았다.

이날 홍 자매를 처음 만난 임원희는 "내가 낯가림이 심하다. 소심한 A형 피를 갖고 있는 O형이다"라며 낯을 가렸다.

이에 옆에서 임원희를 보던 홍선영은 "눈이 되게 깊다. 처음 봤는데 잘생겼다"라고 말했다.

이에 임원희도 홍선영에게 "생각보다 아담하며"라고 화답했다.

그러자 홍선영은 "근데 18kg 찐 거다"라고 밝혔고, 홍진영은 "하필 쪄도 18kg이 찌냐"라고 말해 웃음을 자아냈다.

또한 홍선영이 "조금 더 슬림할 때 오셨으면 좋았을 텐데"라고 말했다.

이에 홍진영이 "언니는 요요의 아이콘이다. 언니처럼 요요 온 사람 없을 거다"라고 말하자 홍선영은 "더 많다"라고 말했다.

이를 지켜본 임원희는 "적응이 안 된다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

