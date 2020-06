"긴급재난지원금 쓸 수 있습니다" LGU+백종원 목소리로 안내

자영업자, 소상공인 대상 목소리 안내서비스

백종원 육성으로 전달

3개월간 무료...9개월 유료 전환

[아시아경제 구채은 기자] LG유플러스가 백종원의 목소리로 긴급재난지원금 사용처를 안내한다. 자영업 또는 중소기업 매장에 전화를 걸면 통화연결음을 통해 "저희 매장은 긴급재난 지원금 사용이 가능하다"는 안내를 8월까지 무료로 받을 수 있다.

가구당 40만원에서 100만원까지 지급된 긴급재난지원금은 대기업 매장을 제외한 중소기업의 영업장과 골목상권에서 사용할 수 있다. 하지만 일부 매장은 긴급재난지원금을 사용할 수 있는지 불분명해 고객들의 불편을 겪고 있다. LG유플러스는 이에 착안해 이번 서비스를 도입했다.

LG유플러스가 무료로 제공하는 통화연결음을 설정하면 전화를 거는 고객은 “저희 매장은 긴급재난지원금 사용이 가능합니다”라는 안내를 들을 수 있다. 또한 통화 종료 후에는 긴급재난지원금 이용 가능 여부와 매장을 홍보할 수 있는 정보(업무시간ㆍ위치ㆍ전화번호 등)가 담긴 안내문자가 ‘우리매장알림메시지’ 서비스를 통해 전달된다.

서비스를 이용하고 싶은 매장에서는 LG유플러스의 홈페이지를 통해 신청하면 된다. 이번 이벤트는 3개월간 진행된다. 9월부터는 유료로 전환된다. 통화연결음은 제작료 2만2000원과 월 2420원의 기본료가 부과되지 않아 3개월간 약 3만원 상당의 혜택을 제공한다.

우리매장알림메시지를 이용할 경우에는 8월까지 월 1100원의 기본요금은 부과되지 않아 3개월간 약 3300원의 혜택을 받을 수 있다. 단 손님에게 발송되는 대용량메시지(MMS) 이용에 대해 건당 110원만 과금한다. 김지훈 LG유플러스 유선사업담당 상무는 “코로나19로 어려움을 겪고 있는 전국 소호(SOHO) 매장에게 무료로 제공되는 통화연결음ㆍ우리매장알림메시지를 통해 많은 손님들을 유치하기 위한 홍보에 도움이 되었으면 바란다”고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr