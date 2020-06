교육부-질본, 코로나19 대응 업무협의 정례화

[아시아경제 이기민 기자] 교육부와 질병관리본부가 수도권 학교 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 발생 현황을 모니터링하고 대응하기 위해 업무협의를 정례화하기로 했다.

교육부는 유은혜 부총리 겸 교육부 장관과 정은경 질병관리본부장이 7일 화상 회의를 열고 이같이 합의했다고 밝혔다. 유 부총리와 정 본부장은 아직 학교 내 감염을 통한 코로나19 2차 전파는 나타나지 않았지만 수도권에서 지역 사회 집단 감염이 이어지고 있어 안심할 수 없는 상황이라고 판단했다.

유 부총리와 정 본부장은 수도권 학교의 코로나19 발생 현황, 지역사회 감염 등을 모니터링하고 주기적으로 위험성을 평가해 긴밀히 대응하기로 했다.

또한 학생들이 환기가 어려운 지하 공간이나 밀폐된 공간에서 체육·노래·식사 등의 활동하지 않도록 교육을 강화하기로 하고, 관련 내용을 담은 교육부 장관·질병관리본부장 명의의 공동 가정 홍보물을 발송하기로 했다.

아울러 학생들이 올바른 마스크 사용법을 실천할 수 있도록 하고, 점심시간이나 쉬는 시간에 야외에서 충분한 거리를 확보한 후 마스크 없이 호흡할 시간을 마련해줄 것을 각 학교에 안내할 예정이다.

이와 함께 코로나19 감염 위험이 높은 수도권 지역에서는 기숙사 학교에 대한 코로나19 진단 검사를 지속해서 추진하되, 지역 감염이 우려되는 지역에서 우선 진단 검사를 시행할 수 있도록 해당 자치단체와 협의하기로 했다..

